Пустырь вместо парка: как выглядел университет Шевченко в Киеве в 1880-х годах. Архивное фото

В 1880-х годах в столице возле Киевского национального университета Шевченко не было парка. На его месте находился большой пустырь без всякой растительности.

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Соответствующий снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно увидеть, какой была эта местность около 140 лет назад.

"Университет Шевченко, 1880-е. Еще без парка. Очень необычно", – написал Степанец.

На опубликованном снимке можно увидеть главный – "Красный" корпус университета. На месте парка тогда находился пустырь.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – государственное учреждение высшего образования Украины, расположенное в Киеве. Является самым большим университетом по количеству студентов и специальностей. С 2009-го по 2014 год имел статус автономного исследовательского университета.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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