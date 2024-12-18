Проверяют документы и могут ограничить проезд: СБУ проводит мероприятия по обеспечению безопасности в центре Киева. Фото

Сотрудники СБУ в среду, 18 декабря, проводят меры по обеспечению безопасности в правительственном квартале Киева. В частности, осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения.

"Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины. Мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ. Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и т. п.) с целью выявления запрещенных к обращению предметов. Кроме того, они проверяют граждан, которые находятся на территории правительственного квартала Киева.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила крупнейшую сеть агентов российского ГРУ. Ее члены специализировались на охоте на истребители F-16, в сеть входили 12 агентов и ряд их информаторов.

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