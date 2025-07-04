На Волыни поймали депутата, который переправлял уклонистов за границу. Фото

На Волыни Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора разоблачила депутата областного совета, причастного к организации схемы по незаконной переправке мужчин за границу. Следствие установило, что он обеспечивал уклонистов поддельными документами.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале СБУ в четверг, 3 июля. Ведомство не называет имени подозреваемого, однако, по данным издания Район.Луцк, речь идет об Александре Тиводаре.

В СБУ отмечают, что депутат входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель главы Волынской ОГА. Она была задержана ранее.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета обеспечивал уклонистов поддельными документами, где они считались "волонтерами", которых ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

За свои "услуги", которыми с 2022 года успели воспользоваться более 100 уклонистов, дельцы брали до $5000.

Депутату сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);

– ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

– ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В Офисе генерального прокурора добавили, что в преступную группу также входили помощники Хозяйственного суда Ровенской области, руководители благотворительных фондов и другие лица. Руководила преступной группой бывшая заместитель председателя Волынской ОГА, которая уже находится под стражей.

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