Продавали машины, ввезенные из заграницы для нужд ВСУ: на Киевщине задержали двух 'бизнесменов'. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили дельцов, которые наживались на гуманитарной помощи для ВСУ. Злоумышленники продавали иностранные автомобили, которые ввозили для защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемым грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией прекратила на Киевщине противоправную деятельность злоумышленников, которые наживались на продажах иностранных автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. Организовали сбыт транспорта, ввезенного от иностранных благотворителей и волонтеров, двое жителей Бучанского района, которые официально работали в сфере автомобильного сервиса. Они сбывали машины через одну из отечественных площадок интернет-торговли", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, автотранспорт доставляли на территорию Украины под видом гуманитарной помощи якобы для благотворительных фондов и организаций из разных регионов нашего государства. Злоумышленники не платили таможенных платежей, ведь авто предназначались для нужд отдельных подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на южном и восточном фронте.

Для доставки техники в Украину дельцы привлекали водителей, которым платили за услуги перегона. СБУ задокументировала более 18 фактов продажи фигурантами не растаможенных автомобилей. Общее количество ввезенных машин составляет 4 705 шт.

Правоохранители задержали "бизнесменов" с поличным при продаже 3-х внедорожников за 15 тыс долларов США. Во время обысков, в частности, были изъяты таможенные декларации, акты приема-передачи гуманитарной помощи, черновые записи, легковые и грузовые автомобили и деньги.

Организатору "бизнеса" и его сообщнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также запланировано изъятие автомобильных средств и помещение их на штрафплощадку Национальной полиции Украины. Эти машины злоумышленники выставили на продажу, но по документам они проходят как гуманитарная помощь.

