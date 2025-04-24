'Проблеск света во тьме': в Киеве из-под завалов разрушенного российским ударом дома спасли кота. Видео

Под завалами дома в Святошинском районе Киева, в который 24 апреля попала российская ракета, нашли и спасли кота. В настоящее время устанавливаются его владельцы.

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Об этом OBOZ.UA сообщил один из спасателей. Бойцы ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.

"Сейчас мы его (спасенного кота. – Ред.) отнесем на пункт психологической помощи. Там немного тише и будем искать его владельца", – рассказал спасатель.

Он добавил, что котика обнаружили под завалами дома, а также надеется, что найдутся его владельцы.

Напомним, в Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, Российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

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