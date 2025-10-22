Пробитая стена общежития и выбитые окна: последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева. Фото

Страна-террорист РФ в ночь с 21 на 22 октября нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате российской террористической атаки, в частности в Дарницком районе, было повреждено общежитие и жилые дома.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. К сожалению, в городе есть пострадавшие и погибшие.

Что известно

Так, в ночь с 21 на 22 октября РФ нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью ракет и дронов камикадзе. В Дарницком районе обломки сбитого боеприпаса повредили общежитие – в стене образовалось отверстие, а взрывной волной выбило окна в нескольких домах.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, которые вместе с местными жителями убирают территорию от обломков и битого стекла.

Что предшествовало

В ночь на 22 октября в столице Украины прогремели сильные взрывы из-за российской комбинированной атаки: враг ударил по Киеву баллистикой и дронами. После этого разгорелись пожары в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 22 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, среди погибших – дети.

