Предлагала уклонистам фиктивные документы с вымышленными болезнями: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, брала деньги за фиктивные документы с вымышленными болезнями для уклонистов. Стоимость "услуг" составляла 6 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили 29-летнюю жительницу Киева, которая предлагала услуги по оформлению фиктивных медицинских документов во избежание мобилизации для военнообязанных и возможности дальнейшего выезда за границу.

"Прикрываясь связями в одной из больниц, она обещала договориться с врачами о создании клиентам фиктивного медицинского диагноза – "ишемический инсульт" или "эпилепсия", что является основанием признания военнообязанного непригодным к военной службе с последующим снятием с воинского учета. За это просила 6000 долларов", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленница договаривалась о встрече с клиентом и просила подготовить пакет документов мужчины, для которого нужно было "сделать" липовые медицинские документы, и деньги за услугу.

Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении. Правоохранители проверяют причастность других лиц к незаконной деятельности фигурантки.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили в Киеве адвоката, который, по информации следствия, за деньги способствовал своим клиентам в уклонении от мобилизации. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 10 тыс. долларов США.

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