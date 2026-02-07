Повреждены дома, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 7 февраля

Страна-агрессор РФ ночь на субботу, 7 февраля, нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждены дома, возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг не прекращает ночной террор против Украины. Массированными атаками он бьет по энергетике и мирным населенным пунктам. Цель одна – оставить людей без света, тепла и воды, лишить базовых потребностей в февральские морозы. Так действуют только нелюди", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

В области с утра введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. В регионе сейчас работают 530 пунктов обогрева.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия начала очередную комбинированную атаку на Украину. Предварительно запустив десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию.

