Войска РФ ударили по складам на Киевщине: возник масштабный пожар. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на 7 февраля нанесла комбинированный удар по Киевской области. В результате попадания вражеского дрона в Бориспольском районе возник масштабный пожар на территории складского комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру.

Российский обстрел

"В результате ночной вражеской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса. Продолжается тушение пожара", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть последствия очередной террористической атаки РФ. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия начала очередную комбинированную атаку на Украину. Предварительно запустив десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию.

