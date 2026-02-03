Повреждены дома, есть пострадавший: последствия российской атаки на Киевщину 3 февраля. Фото

Страна-агрессор РФ ночь на вторник, 3 февраля, нанесла очередной комбинированный удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавший, зафиксированы повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Сегодня армия РФ в очередной раз нанесла вражеские удары по Киевской области. В Обуховском районе повреждены два частных дома, транспортное средство и хозяйственное здание. Телесные повреждения получил 41-летний мужчина. На местах событий правоохранители Киевщины документируют последствия атаки врага, а также работают медики и спасатели", – сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что по факту военного преступления следователи начнут уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

