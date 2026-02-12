Повреждена многоэтажка: последствия очередной атаки РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 12 февраля нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате российской атаки в Дарницком районе обломками вражеских дронов был поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

Так, ночью четверга, 12 февраля, страна-агрессор РФ нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью ракет и дронов-камикадзе.

В Дарницком районе в результате обломков вражеского БПлАбыл поврежден технический этаж 16-этажки – внешняя панель на техническом этаже лопнула и отошла. Кроме того, в доме выбило окна и двери в подъезде, а в соседних многоэтажках – стеклопакеты.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в городе в результате ночного обстрела пострадали два человека. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, а другому медики оказали помощь амбулаторно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

