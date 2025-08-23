Скульптуры малышей – основателей Киева переодели в честь Дня Государственного флага и Независимости Украины. Фото

В Киеве в честь Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Один из мальчиков, одетый в военную форму, держит в руках флаг.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры находятся на Почтовой площади столицы.

"Друзья, с Днем Государственного флага Украины и с наступающим Днем Независимости Украины! Традиционно переодели малышей к праздникам! Спасибо всем кто защищает и помогает Украине! Всем кто приближает победу добра над злом! Всем кто несет свет! Слава Украине! Героям слава!", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что один из малышей, переодетый в форму ВСУ держит флаг Украины, другие – одеты в вышитые рубашки. Скульптура Лыбиди – в традиционную женскую одежду, красное ожерелье и веночек.

По словам скульптора, вышитые рубашки были сделаны его женой Екатериной Журавель и ее сестрами Валентиной Легка и Марией Легка. Шевроны на Щеку – из подразделений где служат братья Владимира – Дмитрий и Руслан.

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно 23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага. Сине-желтый флаг является одним из главных символов государственности и объединяет украинцев в разных уголках мира. В этот день мы вспоминаем историю нашего флага, его значение и поздравляем друг друга с важной для страны датой.

