Построили для президента США. История и факты о кафе легендарного 'Пингвина' в Киеве. Видео и фото

В 1972 году американский президент Ричард Никсон, во время поездки СССР, посетил Киев. Специально для него на столичной Куреневке быстрыми темпами построили кафе "Пингвин", которое, по замыслам советской власти, должно было понравиться тогдашнему главе США.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К счастью, его здание сохранилось до наших дней, хотя и поменяло свое предназначение.

"1970-е годы. Кафе "Пингвин" на улице Фрунзе (сейчас Кирилловская), 125. Его открыли в 1972 году авральными темпами накануне приезда в Киев Ричарда Никсона", – говорится в сообщении.

Как отметил известный столичный экскурсовод и знаток истории Киева Кирилл Степанец, кафе "Пингвин", долгое время было известно на весь Киев. Нарядное, современное и одновременно лаконичное здание привлекало детей.

"Его (кафе. – Ред.) спроектировали в стиле американских Road-кафе (дорожных. – Ред.), которые могли понравиться непосредственно Никсону. Правда, Никсон на Куреневку так и не поехал, но кафе – осталось. Даже была поговорка среди местных – спасибо Никсону за "Пингвин". Сюда ходили желающие с местных заводов, а также съезжались дети со всего Киева, чтобы отведать вкусное мороженое", – добавил Степанец.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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