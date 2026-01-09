В Киеве из-за российской атаки начались перебои с теплоснабжением и горячей водой, метро курсирует с изменениями

Из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры Киева в части столицы возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. Проблемы фиксируются в девяти районах города, больше всего задело два из них.

Также введены вынужденные изменения в курсировании поездов метрополитена. Подробности сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Без тепла остались жители части Киева

В КГГА утром 9 января констатировали, что из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой.

"Сейчас отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

Энергетики и сотрудники жилищных организаций начали в экстренном режиме работать над восстановлением теплоснабжения и подачи горячей воды в квартиры киевлян, как только позволила ситуация с безопасностью.

Метро будет курсировать с изменениями

Кроме того, в КГГА сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями.

Так, поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная".

Интервал движения составляет 4:40-5:00 минут.

"Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания", – отметили в КГГА.

В то же время поезда на "синей" и "зеленой" линиях будут курсировать в обычном режиме.

"Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", – добавили в Киевской горгосадминистрации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 9 января Россия устроила масштабную атаку на Украину.

В Киеве зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах, есть погибшие (в частности, медик) и много пострадавших. Во Львове же враг нанес удар по критической инфраструктуре.

