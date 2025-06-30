Порывы ветра и кратковременный дождь: прогноз погоды по Киевской области на 30 июня

В Киевской области в понедельник, 30 июня, переменная облачность, во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 30 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, во второй половине дня небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области 20-25°С, в Киеве 21-23°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С... +24°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +21°С... +23°С; Яготин +21°С... +23°С; Барышевка +21°С... +23°С; Борисполь +21°С... +23°С и Вышгород +20°С... +22°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. В ближайший час с удержанием до конца суток 30 июня порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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