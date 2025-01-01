Порывы ветра и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 января

В Киевской области в четверг, 2 января, облачно с прояснениями, без осадков и сильные порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 2 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях на территории Киева и области. 2 января порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 января вечером небо, которое будет в Киеве ясным почти весь день, затянется облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19-го числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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