Перевозили уклонистов на 'военном' авто: в Киеве СБУ разоблачила очередную схему. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве очередную схему переправки уклонистов через границу. Организаторами "бизнеса" оказались переселенец из Донбасса и бывший военный.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и области. Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности перекрыла еще одну схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, которые находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Для скрытой перевозки уклонистов по автодорогам страны фигуранты использовали автомобиль с военной маркировкой", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности двух участников схемы – организатора и водителя, которые доставляли мужчин в приграничье в Винницкой и Черновицкой областях, задержали в Киеве во время получения вознаграждения. За каждый "рейс" злоумышленники брали по 14,5 тыс. долларов США с человека.

По данным следствия, организатором является 44-летний уроженец Донбасса, переехавший в Киев после начала полномасштабного вторжения. Он подыскивал "клиентов" в тематических чатах в мессенджере Телеграмм и среди своих знакомых.

К "бизнесу" мужчина привлек бывшего военнослужащего. Ему принадлежал автомобиль с военной маркировкой, который злоумышленники использовали для перевозки уклонявшихся к приграничью. Затем разыскиваемых расселяли в хостелах или нежилых помещениях бывшей туристической базы и через несколько дней переправляли их через так называемую зеленку за границу.

По этим фактам возбуждены уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали на Киевщине организатора схемы для уклонян, который прятал "клиентов" под водительским сиденьем автомобиля. Стоимость "услуг" составила 7,5 тысячи долларов США.

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