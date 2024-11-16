'Помешали, это так называется?' Kyiv Pride разозлил украинцев планами на прайд в День памяти жертв Голодомора, извинения не помогли

Представители Kyiv Pride в День памяти жертв Голодомора собирались провести "Квир-пропаганда Фест". После шквальной критики со стороны общественности они перенесли фестиваль на другую дату и извинились, однако это не помогло, а еще больше разозлило украинцев.

Видео дня

Сообщения с обращением к людям организаторы опубликовали в соцсети Instagram. Мероприятие в дни памяти также подвергли критике представители ЛГБТ-сообщества.

Так, фестиваль от Kyiv Pride должен был состояться 23-24 ноября и приходился на последнюю субботу ноября, в которую ежегодно чествуется память жертв Голодомора. Украинцы негативно отреагировали на такие планы организаторов, раскритиковав выбор даты.

Только после этого представители Прайда извинились и сообщили, что решили перенести мероприятие на другую дату.

"Вы правы – мы ошиблись. Готовя "Квир-пропаганда фест", мы действительно не проверили дату. Впоследствии мы увидели, скольких людей из сообщества и партнеров возмутило наше решение. Поскольку запланированный фест не развлекательный, а наоборот, просветительский – мы решили его проводить. Но позже, обсудив с командой и взвесив все, решили перенести наше событие. Поэтому мы согласовываем новые даты проведения мероприятия и готовим анонс. Нам досадно, что некоторые восприняли фест как знак пренебрежения к украинской трагедии. Цель происшествия – исключительно просветительская и благотворительная. Вы признаем, что промахнулись, за что искренне извиняемся", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, украинцы не восприняли извинений, подчеркнув в комментариях к посту, что решение было принято только после негативной реакции со стороны общественности:

"Пока было мало хейта они ничего не отменяли, только его стало много они такие "ой, сори, отменяем";

"Неужели нельзя было сразу признать, что дату не проверили. Так было бы гораздо проще";

"Ошибили? это так называется?";

"Неужели нужно было куча хейта, чтобы понять, что проводить любой фестиваль в день памяти – это не ок?".

Стоит добавить, что на проведение "Квир-пропаганда Фест" в день, когда поминаются жертвы Голодомора, негативно восприняли и представители ЛГБТ-сообщества. В частности, Игорь Онищенко на своей странице в Facebook назвал такое решение, что "противоречит начальным принципам уважения".

"Организация мероприятий типа прайда в такой день кажется мне крайне неуместной и недальновидной. Прайд – это праздник гордости, борьбы за права и видимость ЛГБТ+ сообщества. Он должен объединять людей в борьбе за равенство, любовь и поддержку. Но проведение такого мероприятия именно в день траура не только противоречит начальным принципам уважения, но и создает глубокий раскол в обществе, подставляя под удар и так уязвимое ЛГБТ+ сообщество", – подчеркнул Онищенко.

Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Голодомор проходил через коллективизацию в Украине и на Кубани в больших масштабах: от сотен тысяч погибших в 1932-м, до миллионов в 1933-м годах. По оценкам демографов, общее количество жертв Голодомора в Украине составляет 3-7 миллионов человек.

Как сообщал OBOZ.UA, певица Оля Полякова на своем сольном концерте во Дворце спорта, прогремевшего в Киеве 26 октября, перед тысячами фанатов поддержала ЛГБТ-сообщество и призвала относиться к таким людям толерантно. Она также затронула тему дискриминации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!