В Киеве, в субботу, 9 мая, чтобы возложить цветы у Вечного огня, к Мемориалу вечной славы пришло небольшое количество людей. Среди них, в основном, люди пожилого возраста.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. За правопорядком на месте происшествия с утра следят сотрудники полиции.

Так, 9 мая, в день, который ранее отмечался как "День Победы", к Мемориалу вечной славы в Печерском районе пришло мало людей. Граждане подходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения погибшим во время Второй мировой войны, после чего сразу же уходили.

На месте находятся сотрудники полиции, которых значительно больше, чем людей, которые приходят к Мемориалу. По состоянию на 11:30 инцидентов или провокаций зафиксировано не было.

Стоит добавить, что у Вечного огня заметили братьев-близнецов Михаила и Александра Кононовичей – ранее они были известны как лидеры "Ленинского коммунистического союза молодежи Украины".

До полномасштабного вторжения они годами призывали бороться с "фашистским режимом", который появился после "государственного переворота" в 2014 году, и выступали за сближение с Россией и Беларусью.

В марте 2022 года СБУ объявила им подозрение в "призывах к насильственному захвату власти" и "заговоре на совершение таких действий". Медиа сообщали, что их дело было передано в суд для рассмотрения по существу. После возложения цветов и "селфи" они сразу же ушли.

Было несколько человек с портретами советских военных, а также мужчина, который на русском рассказывал присутствующим о своих взглядах на исторические события.

Не обошлось и без провокаций. Одна из посетительниц находясь возле Мемориала включила на телефоне советскую песню. Когда полиция сделала ей замечание – она начала ссориться с ними и посылала их на войну.

Кроме того, украинский ветеран, пришедший возложить цветы, поставил на место людей, возле мемориала кричавших о "гражданской войне".

Впоследствии у Мемориала свой молебен совершили представители УПЦ (Московского патриархата).

