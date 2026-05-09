Не обошлось без провокаций: как проходит День победы в Киеве. Фоторепортаж и видео
В Киеве, в субботу, 9 мая, чтобы возложить цветы у Вечного огня, к Мемориалу вечной славы пришло небольшое количество людей. Среди них, в основном, люди пожилого возраста.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. За правопорядком на месте происшествия с утра следят сотрудники полиции.
Что известно
Так, 9 мая, в день, который ранее отмечался как "День Победы", к Мемориалу вечной славы в Печерском районе пришло мало людей. Граждане подходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения погибшим во время Второй мировой войны, после чего сразу же уходили.
На месте находятся сотрудники полиции, которых значительно больше, чем людей, которые приходят к Мемориалу. По состоянию на 11:30 инцидентов или провокаций зафиксировано не было.
Стоит добавить, что у Вечного огня заметили братьев-близнецов Михаила и Александра Кононовичей – ранее они были известны как лидеры "Ленинского коммунистического союза молодежи Украины".
До полномасштабного вторжения они годами призывали бороться с "фашистским режимом", который появился после "государственного переворота" в 2014 году, и выступали за сближение с Россией и Беларусью.
В марте 2022 года СБУ объявила им подозрение в "призывах к насильственному захвату власти" и "заговоре на совершение таких действий". Медиа сообщали, что их дело было передано в суд для рассмотрения по существу. После возложения цветов и "селфи" они сразу же ушли.
Было несколько человек с портретами советских военных, а также мужчина, который на русском рассказывал присутствующим о своих взглядах на исторические события.
Не обошлось и без провокаций. Одна из посетительниц находясь возле Мемориала включила на телефоне советскую песню. Когда полиция сделала ей замечание – она начала ссориться с ними и посылала их на войну.
Кроме того, украинский ветеран, пришедший возложить цветы, поставил на место людей, возле мемориала кричавших о "гражданской войне".
Впоследствии у Мемориала свой молебен совершили представители УПЦ (Московского патриархата).
