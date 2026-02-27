Полицейские Киевщины нашли и уничтожили боевую часть российского 'Шахеда'. Подробности и фото

Правоохранители-саперы Киевщины на территории Черниговской области обнаружили боевую часть вражеского "Шахеда". Опасная находка была изъята и уничтожена.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, специалисты-взрывотехники полиции столичного региона обнаружили опасную часть дрона-камикадзе "Герань-2" в одном из районов Черниговской области.

"Правоохранители провели обследование прилегающей территории и идентифицировали взрывоопасный объект. С целью недопущения угрозы для жизни и здоровья граждан, боевую часть беспилотника специалисты обезвредили и на специальной площадке провели контролируемый подрыв", – уточнили в пресс-службе.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева после очередной террористической атаки РФ на крыше ресторана McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер". Страна-террорист РФ часто их использует для того, чтобы атаковать в Украине гражданские объекты.

