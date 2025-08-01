Разбирают завалы и вывозят мусор: в Киеве второй день продолжаются поисковые работы в доме, в который попала российская ракета. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в пятницу, 1 августа, экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы в доме, в который 31 июля попала российская ракета. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. В столице сегодня объявлен день траура.

Что известно

Так, сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы в доме, в который утром 31 июля во время комбинированной атаки попала российская ракета. В результате обстрела в многоэтажке был уничтожен целый подъезд. Спасатели без перерыва работали всю ночь.

Кроме того, на месте трагедии продолжаются работы по уборке территории – коммунальные службы также помогают вывозить мусор и обломки. Стоит добавить, что рядом с местом трагедии кто-то из украинцев оставил цветы.

Согласно информации ГСЧС, по состоянию на 8:40 известно о 28 погибших, среди которых трое детей – 2, 6 и 17 лет. В результате террористической атаки 159 человек пострадали, в том числе 16 детей.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля.

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