Похоже на фильм ужасов: в Киеве зафиксировали нашествие липовых клопов. Подробности и фото

В Киеве заметили настоящее нашествие липовых клопов. Небольшие насекомые буквально облепили стволы деревьев от земли до кроны.

Видео дня

Об этом сообщили на странице сообщества "Насекомые Украины" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующие фото. Их можно встретить даже зимой.

Что известно

"Гугл пишет, что это липовый клоп (Oxycarenus lavaterae). Ствол липы от земли до кроны – в них. Похоже на какой-то фильм ужасов", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сообществе фото, сделанных 30 октября, можно увидеть, что насекомые буквально "облепили" ствол дерева, из-за чего даже нельзя рассмотреть его кору.

Как отметили специалисты одного из Центров контроля и профилактики болезней, липовый клоп характерен для Средиземноморского региона. Это относительно новый вид для Украины, который не наносит вреда деревьям. Осенью и зимой эти клопы зимуют в трещинках коры, образуя большие скопления, а весной возвращаются к активной жизни.

Липовый клоп может достигать длины 4,5-5,4 мм (0,18-0,21 дюйма) у взрослых самок и 4,2-5 мм (0,17-0,20 дюйма) у самцов.

Эксперты советуют не трогать этих насекомых, поскольку они не вредители и не влияют на здоровье людей и деревьев. Наблюдения за популяцией липового клопа в Украине продолжаются. Добавим, что клопа можно встретить даже зимой, в частности, в Виннице их присутствие на деревьях зафиксировали в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева возле станции метро "Почайна" утром заметили лося. Животное бегало между машин, едва не цепляя их.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!