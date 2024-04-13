Похолодание и дожди: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве на следующей неделе, с 15 по 21 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. Кроме того, в столице возможны грозы.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В городе будет холоднее по сравнению с предыдущим периодом.

В понедельник, 15 апреля, облачная погода продержится в Киеве весь день. Вечером будет идти дождь. Температура воздуха +11°С…+15°С.

Во вторник, 16 апреля, в столице в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается сильный дождь. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Температура воздуха +10°С…+19°С.

В среду, 17 апреля, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Сильный дождь, который начнется утром, должен постепенно ослабевать. Температура воздуха +10°С…+11°С.

В четверг, 18 апреля, в городе на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь, который во второй половине дня сменится дождем с грозами. Вечером будет идти дождь. Температура воздуха +7°С…+15°С.

В пятницу, 19 апреля, в столице, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Днем будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Температура воздуха +6°С…+9°С.

В выходные, 20-21 апреля, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха в субботу +5°С…+13°С; в воскресенье +5°С…+11°С.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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