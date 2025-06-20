Поджег авто Героя Украины и планировал убийство высокопоставленного чиновника ВСУ: в Киеве задержали вражеского агента. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали агента ФСБ, который по заказу врага поджег машину Героя Украины. Кроме того, он готовил убийство высокопоставленного чиновника ВСУ в Киеве

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента фсб, который по заказу врага должен был совершить заказное убийство в столице Украины. Для совершения преступления киллер получил от куратора координаты тайника, из которого забрал пистолет Макарова и 50 патронов к нему", – рассказали в Службе безопасности.

По материалам дела, вражеским агентом оказался 33-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и начал работать на оккупантов. Во внимание российской спецслужбы дезертир попал уже находясь в СЗЧ, когда начал искать "легких денег" в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент прибыл в Киев, где в качестве "тестового задания" сначала поджег несколько авто Сил обороны. Как уточнили в столичной полиции, среди них оказалась машина, которая принадлежала Герою Украины.

Личность потенциальной жертвы на убийство злоумышленник должен был получить от куратора в ближайшее время, после выполнения другого задания от врага - проведение разведки одной из воинских частей в Киеве. По инструкции российского спецслужбиста фигурант арендовал квартиру вблизи военного здания. Затем устроился курьером сервиса доставки, чтобы скрыто следить за периметром оборонного объекта.

"Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали агента "по горячим следам" после поджога авто. По месту временного проживания фигуранта изъяты снаряженный к покушению пистолет и телефон, с помощью которого он контактировал с ФСБ", – добавили в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ, а также решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений, как государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице сотрудники СБУ задержали агента элитного подразделения российского ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетные удары по Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!