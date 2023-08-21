Облачно с прояснениями и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 августа

В Киеве и Киевской области во вторник, 22 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 22 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 15-20°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что 22-24 августа в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 22 августа в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь рекордов суточной температуры воздуха.

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