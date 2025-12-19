Под Киевом волонтеры спасли лесную макаку, которая сбежала от владельцев и бегала по улицам. Фото

В Гостомеле Киевской области волонтеры спасли лесную макаку. Примат жил у местных жителей,однако сумел сбежать и бегал по улицам пристоличного региона.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского зоопарка. Сейчас животное находится на карантине.

Что известно

"А знали ли вы, что в Гостомеле живут макаки? И не только живут, а даже бегают по городским улицам, убегая от нерадивых хозяев! Из года в год мы не устаем напоминать о недопустимости содержания диких животных в неподходящих домашних условиях ради удовольствия!", – рассказали в пресс-службе.

По словам сотрудников Киевзоо, на днях благодаря участию волонтеров, удалось спасти очередного домашнего "пленника " – самца магота. Обезьянку завели для развлечения, а потом она выросла и стала проявлять естественное поведение, которое обычно кардинально расходится с "мимишными видео в интернете".

Сейчас животное прошло полное обследование в нашем ветеринарном госпитале и находится на строгом 30-дневном карантине. Впереди – лечение и долгие реабилитация и адаптация.

"Ведь глубокий стресс – это едва ли не самая маленькая проблема гостомельского магота после неподходящих условий содержания, обслуживания и питания", – добавили в пресс-службе.

Макака лесной, или магот, или бербер – вид приматов из рода Макака (Macaca) семейства Обезьяньи (Cercopithecidae). Единственная обезьяна, проживающая к северу от Сахары и в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки на столичный регион погибла косуля, которую спасли после ДТП в Броварском районе. Тогда она получила серьезные повреждения и перенесла сложную операцию по ампутации конечности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!