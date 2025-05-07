Под Киевом мужчина во время прогулки нашел боевую гранату. Фото

В селе Гореничи Киевской области местный житель во время прогулки нашел боевую противопехотную гранату. Опасную находку изъяли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

"Спокойная прогулка едва не закончилась трагедией. В селе Гореничи Бучанского района Киевской области местный житель заметил в траве серый предмет. То, что показалось обычным обломком металла, оказалось настоящей боевой гранатой... Смертельная вещь, которая могла в одно мгновение забрать жизнь", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что на место происшествия оперативно прибыли пиротехники. После тщательного обследования саперы установили, что найденное взрывное устройство – это граната Ф-1 времен Второй мировой войны. Опасную находку изъяли для дальнейшего уничтожения на спецполигоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области фермер во время обработки земли обнаружил неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса. Чтобы уничтожить взрывоопасную находку, на место происшествия вызвали саперов.

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