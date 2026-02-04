Под Киевом мужчина, угрожая пистолетом, ограбил супермаркет и сбежал. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к вооруженному ограблению супермаркета. Злоумышленник, угрожая пистолетом, заставил продавщицу отдать деньги, а затем скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о разбойном нападении в одном из супермаркетов в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

"Полицейские установили, что в помещение местного магазина ворвался злоумышленник в маске и, угрожая продавщице пистолетом, забрал средства из кассы. После содеянного фигурант скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 40-летний житель Бучанского района.

По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении.

