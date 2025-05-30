Под Киевом мужчина обокрал будущего работодателя, а затем угнал его Mercedes. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Ирпене обокрал будущего работодателя. После этого, злоумышленник уехал с места преступления на автомобиле пострадавшего.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, мужчина находился на территории строительного объекта в Ирпене, где должен был трудоустроиться. Воспользовавшись тем, что руководитель на некоторое время вышел из помещения, фигурант похитил его ключи от авто Mercedes Sprinter, мобильный телефон, документы и кошелек.

"Впоследствии мужчина завладел транспортным средством работодателя и уехал с места происшествия. Полицейские задержали 41-летнего злоумышленника на территории Обуховского района", – уточнили в пресс-службе.

По фактам кражи в условиях военного положения, незаконного завладения транспортным средством и незаконного завладения важными личными документами, открыты уголовные производства. Задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали работника СТО, который, по информации следствия, похитил и разбил чужую машину. После ДТП он скрылся с места происшествия.

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