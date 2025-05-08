В Киеве работник СТО угнал авто клиента, а затем разбил его. Подробности и фото

В Киеве задержали работника СТО, который, по информации следствия, похитил и разбил чужую машину. После ДТП он скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением об угоне авто обратился 27-летний киевлянин. Он сообщил, что оставил свою машину на сервисном обслуживании, однако впоследствии узнал, что она исчезла.

"Следователи установили, что к противоправному завладению автомобилем марки Skoda Octavia причастен 24-летний киевлянин, который работал на станции обслуживания. Мужчина имел свободный доступ в помещение с ключами и решил воспользоваться чужим транспортом. Не имея разрешения владельца, он вместе со знакомым сел за руль и врезался в столб, после чего оба скрылись", – уточнили в пресс-службе.

Чтобы найти и задержать злоумышленника, оперативникам понадобилось меньше суток. По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области местный житель угнал автомобиль из гаража. После этого злоумышленник на скорости въехал в бетонный столб и скрылся, оставив разбитое авто.

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