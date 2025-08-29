Под Киевом легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Подробности и фото

В городе Вишневое Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. В результате ДТП жительница области получила травмы и была доставлена в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в городе Вишневое по улице Киевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки.

"Предварительно полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля Smart Cabrio во время выполнения поворота налево не предоставил преимущество в движении женщине, которая пересекала проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе", – уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП 59-летняя жительница области получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

