Под Киевом грузовик протаранил недостроенный мост и перевернулся: возникла пробка. Подробности, фото и видео

Вблизи села Стоянка Киевской области грузовик на скорости въехал в основание недостроенного моста. В результате ДТП машина перевернулась и перекрыла сразу три полосы дороги – возникла пробка.

Все обстоятельства и причины аварии установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

"Киевская область, вниманию водителей! Автодорога М-06 Киев – Чоп. Сегодня на 22 км автодороги Киев – Чоп (вблизи села Стоянка) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что движение автомобилей затруднено в направлении Киева. Объезд осуществляется по крайней левой полосе. На месте находятся патрульные, которые регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия.

В свою очередь в соцсетях уточнили, что водитель грузовика въехал в основание недостроенного моста. В результате ДТП все три полосы трассы перекрыты. На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии – в результате столкновения фура перевернулась на бок. Информации о пострадавших пока не поступало.

