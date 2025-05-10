Под Киевом грузовик протаранил легковушку, есть пострадавший. Фото и подробности

В Броварском районе Киевской области грузовик протаранил автомобиль ВАЗ. В результате ДТП водителя легковушки с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"На днях в полицию поступило сообщение об аварии на перекрестке дорог в селе Калиновка. По предварительной информации установлено, что 54-летний водитель грузовика, выполняя маневр поворота налево, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате ДТП телесные повреждения получил 74-летний водитель легковушки – его госпитализировали в больницу. По факту аварии с пострадавшим открыто уголовное производство.

Виновному грозит наказание в виде штрафа до 85 тысяч гривен либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП в одной из машин зажало пожилую женщину - чтобы деблокировать ее, на место вызвали спасателей.

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