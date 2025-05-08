На Киевщине столкнулись две легковушки: в изуродованной машине зажало пожилую женщину. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП в одной из машин зажало пожилую женщину – чтобы деблокировать ее на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

По словам спасателей, 8 мая в 11:59 они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Трилисы на автодороге Фастов-Кожанка.

"По прибытию к месту происшествия установлено, что произошло столкновение двух авто - Opel и Skoda Octavia. В результате ДТП возникла необходимость в проведении аварийно-спасательных работ для деблокации пассажирки, которая находилась на заднем сиденье автомобиля Skoda", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования провели деблокацию женщины 1948 года рождения. Пострадавшую передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в четверг, 8 мая, легковушка протаранила и сбила электроопору. В результате ДТП произошел обрыв контактной сети троллейбусов, возникла пробка.

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