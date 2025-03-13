По улице шел поток пульпы высотой 14 метров: в Киеве 64 года назад произошла Куреневская трагедия. Фото

Каждый год 13 марта в Киеве чтят память погибших во время Куреневской катастрофы – трагедии, ставшей следствием неэффективной тоталитарной системы. Событие произошло в 1961 году.

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Архивные фото были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. По официальным данным, погибли 145 граждан, а по неофициальным оценкам – до 1500.

"13 марта 1961 года в 8:30 (по другим данным, в 9:20. – Ред.) огромный поток пульпы высотой 14 метров пронесся по Куреневке с двух сторон: по улице Елены Телиги и мимо Кирилловской церкви. Фактически это было цунами из грязи", – говорится в сообщении.

Быстро поток добрался до Куреневки и залил площадь около 30 гектаров. В районе улицы Кирилловской высота вала уменьшилась вдвое. Постепенно разреженная пульпа засыхала и становилась жесткой, как камни. Уже в таком виде высота этой массы местами достигла трех метров.

По одним данным, Куреневская катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития. В то же время, согласно официальному отчету с грифом "Для служебного пользования", в результате аварии разрушены 68 жилых и 13 административных домов. Непригодными для проживания оказались 298 жилищ, в том числе 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1228 человек.

По информации Института национальной памяти Украины, советские власти проигнорировали угрозу разрушения дамбы, хотя о таком риске было известно по крайней мере за несколько месяцев. "Паникерам", которые докладывали о возможной трагедии, угрожали арестом. После затопления Куреневки пульпой в Киеве на несколько дней отключили междугороднюю связь.

Впервые открыто почтили память жертв катастрофы работники КП "Киевпастранс" в 1991 году – возле Подольского трамвайного депо. А через три года здесь открыли памятный знак, на стеле которого высечены фамилии всех погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в далеком 1976 году, когда Осокорки в Киеве еще были малообитаемой болотистой местностью, 2 июня здесь чуть не произошла авиакатастрофа. Самолет Як-40, выполнявший внутренний рейс, в результате проблем с двигателем был вынужден совершить аварийную посадку.

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