По человеческим меркам исполнилось 24 года: в Киевском зоопарке отмечают день рождения слона Хорса. Фото и видео

В Киеве в среду, 14 февраля, свое 19-летие празднует самый большой житель столичного зоопарка – слон Хорас. Его поздравили особыми вкусностями в виде овощно-фруктового микса на банановых листьях.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Сегодня крупнейшему жителю Киевзоо исполнилось 19 лет. Что по человеческим меркам составляет 24 года. С самого утра мы поздравили нашего слоника особыми вкусностями: сочный овощно-фруктовый микс на банановых листьях. А не по-зимнему теплая погода позволила устроить имениннику еще и спортивные развлечения!", – рассказали в пресс-службе.

В Киевзоо напомнили, что Хорас родился 14 февраля 2005 года в Германии – в Tierpark Berlin, с которым украинский зоопарк связывает теплая многолетняя дружба. В ходе глобальной реконструкции, начатой в Киевзоо 2017, запланировано обустройство Долины слонов, площадью более 6 га с условиями, приближенными к природным. Тогда же планируется создание слоновой группы.

"Но сначала – наша Победа. Мы любим тебя, наш юный Хорас! С Днем рождения!", – поздравили слона в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть сервалы, которых спасли и привезли из Донецкой области. Двое из них, Осирис и Сехмет, уже играют и наслаждаются вкусным в специально созданном для них вольере, где, в частности, есть африканское дерево и установлены различные типы освещения.

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