Пляжный сезон в Киеве: в КГГА назвали места, где можно безопасно купаться

Несмотря на то, что в этом году в Киеве не открывали пляжный сезон, специалисты продолжают контролировать качество воды в зонах отдыха. Согласно полученным результатам, в столице есть места, которые соответствуют действующим нормативам по всем показателям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Киева. Жителей и гостей города призвали быть осторожными во время отдыха на водоемах.

Что известно

"Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний продолжают осуществлять регулярный мониторинг качества воды в рекреационных водоемах, используемых для купания. Исследования проводятся с целью контроля санитарно-эпидемической безопасности и информирования населения о состоянии водных объектов", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в Киеве официальный пляжный сезон не открыт, поэтому на этой неделе отбор проб воды в водоемах столицы не проводился. В то же время результаты последних лабораторных исследований, проведенных по состоянию на 18 июня, показали, что вода соответствовала установленным санитарным нормам на ряде столичных пляжей.

В частности, безопасной была вода:

в Днепровском районе – в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Молодежный", "Детский", "Золотой", "Пригородная слободка", "Центральный", "Чорторий" (парк "Муромец") на реке Днепр, а также на пляже "Тельбин";

в Деснянском районе – на пляжах "Радуга" (река Днепр) и "Троещина" (река Десенка);

в Голосеевском районе – на пляже "Галерный";

в Оболонском районе – на пляжах "Остров Оболонь", "Вербный" и "Пуща-Водица" (линии 5-7).

Вместе с тем специалисты отмечают, что даже при наличии положительных результатов лабораторных исследований официальный купальный сезон в столице пока не открыт.

В Департаменте здравоохранения КГГА напоминают, что качество воды в водоемах может меняться под воздействием природных факторов, в частности сильных дождей, ливней, повышения температуры воздуха и других погодных явлений. Кроме того, жителям столицы рекомендуют не купаться в местах, где установлены предупредительные знаки о запрете купания или где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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