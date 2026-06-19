В сети показали, как выглядел самый известный нудистский пляж Киева в 1955 году. Архивная фотография

Пляж Довбичка на Трухановом острове в Киеве в наши дни считается одним из самых популярных мест среди тех, кто любит загорать на солнце без одежды. Благодаря снимку середины 1950-х годов мы можем увидеть, как выглядело это место до того, как оно обрело культовый статус нудистского пляжа.

Видео дня

Архивная фотография была опубликована на странице сообщества "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Это одно из трёх популярных мест в столице, где можно отдохнуть нагишом.

Что известно

"Труханов остров, 1955 год. Пляж Довбичка ещё до того, как он обрёл свой культовый нудистский статус", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на противоположном берегу видна Киево-Печерская лавра, а сам Труханов остров в то время уже был местом отдыха киевлян. Стоит добавить, что самое интересное в таких фотографиях – то, что они показывают не "большую историю", а обычный день, который сегодня уже стал историей.

"Довбичка" – известен как нудистский пляж, где собираются киевляне, любящие принимать "солнечные ванны" без одежды. Он расположен на острове Труханов – на Днепре, напротив центральной части Киева, площадь которого составляет около 450 гектаров. В середине XIX века здесь появились первые дома.

Когда рабочую слободу уничтожили во время Второй мировой войны, остров был преобразован в место отдыха. Здесь сейчас расположены большие пляжи, водные станции, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!