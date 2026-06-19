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В сети показали, как выглядел самый известный нудистский пляж Киева в 1955 году. Архивная фотография

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
5,4 т.
Пляж Довбичка на Трухановом острове – популярное среди нудистов место
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Пляж Довбичка на Трухановом острове в Киеве в наши дни считается одним из самых популярных мест среди тех, кто любит загорать на солнце без одежды. Благодаря снимку середины 1950-х годов мы можем увидеть, как выглядело это место до того, как оно обрело культовый статус нудистского пляжа.

Архивная фотография была опубликована на странице сообщества "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Это одно из трёх популярных мест в столице, где можно отдохнуть нагишом.

Что известно

"Труханов остров, 1955 год. Пляж Довбичка ещё до того, как он обрёл свой культовый нудистский статус", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на противоположном берегу видна Киево-Печерская лавра, а сам Труханов остров в то время уже был местом отдыха киевлян. Стоит добавить, что самое интересное в таких фотографиях – то, что они показывают не "большую историю", а обычный день, который сегодня уже стал историей.

Труханов остров, 1955 год. Пляж Довбичка.

"Довбичка"известен как нудистский пляж, где собираются киевляне, любящие принимать "солнечные ванны" без одежды. Он расположен на острове Труханов – на Днепре, напротив центральной части Киева, площадь которого составляет около 450 гектаров. В середине XIX века здесь появились первые дома.

Когда рабочую слободу уничтожили во время Второй мировой войны, остров был преобразован в место отдыха. Здесь сейчас расположены большие пляжи, водные станции, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и т. д.

Пляж Довбичка в наши дни.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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