Планировали повторное покушение на Гордона: СБУ задержала агентурную группу ФСБ. Подробности и фото

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона. За выполнение преступления злоумышленникам обещали вознаграждение в размере 400 тыс. долларов США.

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Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент OBOZ.UA. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Гордон тригерит россиян. У него большая категория зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях. По Гордону работало две сети, о которых мы можем говорить", - рассказал глава Службы безопасности.

По его словам, первая группа была возглавляемая бывшим нардепом-регионалом Виталием Грушевским, сегодня уже заключенным. Он осуществлял визуальное наблюдение, имея инструкции от врага, а также подтянул несколько помощников. Среди них оказались журналисты, которые не были в полноте на контакте с ФСБ, хотя выполняли отдельные задачи. В дальнейшем они пошли на сделку и подробные показания.

"Параллельно была другая группа, это дагестанское этнонациональное воровское сообщество, которое использовалось ФСБ. Лидеру этой группы в России была создана легенда соответствующая. Он там в розыске находится, типа в плохих отношениях с правоохранительной системой, с ФСБ. Его отправили сюда далеко еще до полномасштабной войны", – добавил Малюк

Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против агента уголовные дела и объявила в розыск. После начала полномасштабной войны он получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.

Найдя "единомышленников" он приобрел за средства ФСБ несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами.

"Он разрабатывал маршруты движения Гордона, места пребывания и проживания, способы и орудия возможной ликвидации. Подыскивал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл. Если Дмитрий был бы один, то планировали убить коротким пистолетом, если с охранником – то длинным оружием, то есть автоматом, а тогда добить пистолетом", – уточнил глава Службы безопасности.

Сейчас группа задержана, а лидер группировки признал факт сотрудничества со спецслужбами РФ и подготовку покушения на Гордона. За убийство им обещали гонорар в размере 400 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю и его сообщнику, которые незаконно передали закрытую информацию о бывшем первом заместителе министра здравоохранения Украины. Данные были использованы при подготовке заказного убийства чиновника.

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