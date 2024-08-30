Первыми будут лакомиться слон и бегемот: в Киевзоо начинают "арбузные уикенды". Фото и подробности

В Киевском зоопарке для его жителей возвращают "арбузные уикенды". Первыми большую сочную ягоду отведают слоник Хорас и бегемотик Лили.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Арбузные уикенды" возвращаются в Киевзоо! И первыми эту крупную сочную ягоду отведают большие и замечательные слоники Хорас и бегемотик Лили", – уточнили в пресс-службе.

В Киевском зоопарке добавили, увидеть, как животных будут кормить вкусненьким можно будет в субботу, 31 августа, и воскресенье, 1 сентября, в 12:00. Не упустите!

Напомним, в Киевском зоопарке специалисты обустроили для кошачьих лемуров зеленую усадьбу посреди озера. Для приматов созданы все необходимые условия, в частности, есть платформа для вкусных пикников и "лианы" из канатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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