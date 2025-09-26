Переправлял уклонистов в Молдову за $18 тыс.: будут судить организатора схемы. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, организовал схему переправки уклонистов в Молдову. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 18 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 9 лет лишения свободы.

Что известно

По данным следствия, обвиняемый подыскивал "клиентов" среди знакомых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которым обещал помощь в нелегальном пересечении государственной границы. Стоимость своих "услуг" он оценил в 18 тысяч долларов.

"Переправка должна была осуществляться из Киева в Одесскую область, после чего – пешком через границу с Молдовой вне официальных пунктов пропуска. Так, в августе этого года, во время встречи в ресторане на Подоле 36-летний киевлянин получил от "клиента" оговоренную сумму средств и сразу после этого его задержали правоохранители", – уточнили в пресс-службе.

Тогда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины), было начато расследование, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Сейчас дело направлено в суд.

