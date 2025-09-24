За $15 тыс. снял уклониста с розыска и трудоустроил ради брони: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, за вознаграждение помог снять уклониста с розыска и фиктивно трудоустроил его на предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Как рассказали правоохранители, 40-летний киевлянин заверил мужчину призывного возраста в том, что якобы имеет влияние на работников одного из ТЦК города. За 15 тысяч долларов он может помочь военнообязанному избежать воинского учета и выехать из страны.

"Правонарушитель организовал снятие мужчины с розыска ТЦК и его трудоустройство в критическое предприятие, которое бронирует работников. За выполненную "услугу" он получил от "клиента" аванс в размере 10 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе.

Уже после того, как информация о бронировании отобразилась в приложении "Резерв+", злоумышленник получил 4 600 долларов, из которых 400 долларов он отчислил из-за того, что клиенту пришлось заплатить штраф за пребывание в розыске.

Именно после получения второго "транша" вознаграждения "бизнесмена задержали – ему сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему заработка на уклонистах, к которой, по информации следствия, причастны врачи. Стоимость "услуг" составляла 3,5 тыс. долларов США.

