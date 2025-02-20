Переменная облачность и до -7°С: прогноз погоды по Киевщине на 21 февраля

В Киевской области в пятницу, 21 февраля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируется. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -7°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 21 февраля на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 9-14°С мороза, днем 2-7°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, 21 февраля утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!