Переменная облачность и до -6°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 февраля

В Киевской области во вторник, 18 февраля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 18 февраля по территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 11-13°С мороза, днем 2-4°С мороза", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 18 февраля облачная погода продержится в Киеве все утро и день, а вечером небо прояснится. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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