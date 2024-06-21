Переменная облачность и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 22 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 22 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре добавили, что в Киевской области будет царить настоящее лето на выходных. В субботу без осадков, а в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха днем поднимется до 27-28°С. С понедельника придет прохладная воздушная масса, которая принесет ветреную погоду и температура снизится до 22-24°С.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 22 июня вечером небо в Киеве затянется облаками, несмотря на то, что с самого утра будет держаться ясная погода. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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