Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 июля

В Киеве и Киевской области во вторник, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 23 июля по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 14-19°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что погоду на текущей неделе по Киевщине будет формировать поле пониженного давления, поэтому на небе будет больше облаков, но преимущественно без осадков, а вот в конце рабочей недели ожидаем местами кратковременные летние грозовые дожди.

"Температурные показатели к пятнице имеют тенденцию к незначительному снижению, а вот в выходные снова возвращаются дневные максимумы около 30°С", – резюмировали синоптики.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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