Переменная облачность и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 апреля

В Киевской области во вторник, 15 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды в сутки 15 апреля по территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 15-20°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 апреля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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