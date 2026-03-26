До +18°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 27 марта

В Киевской области в пятницу, 27 марта, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 27 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня погода будет ясной. Без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

