Переменная облачность и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 мая

В Киеве и Киевской области в четверг, 9 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 9 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С, на поверхности почвы заморозки 0-5°С, днем 10-15°С; в Киеве ночью 4-6°С, днем 12-14°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 9-11 мая в большинстве районов Киевской области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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