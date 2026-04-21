Переменная облачность и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 апреля

В Киевской области в среду, 22 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +13°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 22 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью заморозки 0-3°С; температура днем 8-13°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки